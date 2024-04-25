Показатели ВВП и инфляции создают дополнительные препятствия для президента.

В первом квартале 2024 года экономический рост в США замедлился до почти двухлетнего минимума, а инфляция подскочила до некомфортного уровня, прервав волну высокого спроса и приглушенного ценового давления, пишет Bloomberg.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,6% в годовом измерении, что ниже всех прогнозов экономистов, согласно первоначальной оценке правительства. Основной двигатель роста экономики – личные расходы – росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%. Рост дефицита торгового баланса был самым большим с 2022 года. Показатель базовой инфляции, за которым внимательно следят, вырос на 3,7%, что стало первым квартальным ускорением за год.

По словам журналистов, цифры свидетельствуют о заметной потере динамики в начале 2024 года после того, как экономика завершила удивительно сильный год. С ростом инфляции на следующей неделе ожидается сохранение процентных ставок на самом высоком за двадцать лет уровне.

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Ускорение инфляции в первом квартале было обусловлено скачком инфляции в секторе услуг на 5,1% без учета жилищно-коммунальных услуг и энергетики, что почти вдвое превысило темпы предыдущего квартала. Расходы федерального правительства вычитаются из ВВП впервые за два года. Запасы предприятий сокращаются второй квартал подряд.

Отмечается, что показатели ВВП и инфляции создают дополнительные препятствия для президента Джо Байдена, который пытается убедить американцев, что хорошо справляется с экономикой. Потребительские настроения в последние месяцы ухудшились, а избиратели в ключевых штатах, которые колеблются, пессимистично настроены относительно перспектив.

Экономические прогнозы в мире

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может вновь возглавить Еврокомиссию, заявила, что экономика ЕС "сильнее, чем пять лет назад", несмотря на серию "исторических кризисов".

Экономическая сила России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения, пишет Business Insider со ссылкой на оценки Фонда Карнеги.

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