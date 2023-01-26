Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

В ходе сегодняшнего массированного удара по Укараине россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, были выпущены ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, Миг-31К и кораблей из акватории Черного моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - сообщил детали Залужный.

Он отметил, что цель россиян остается неизменной – оказание психологического давления на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

"Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!", - заявил он.

Масштабный ракетный удар 26 января

Россия сегодня осуществила очередную ракетную атаку по территории Украины. В частности, враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все были сбиты противовоздушной обороной.

В Винницкой области зафиксировано попадание вражеских ракет, никто не пострадал.

Также известно о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Днепровском районе. Впоследствии он добавил, что в результате попадания части ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева один человек погиб еще двое ранены.

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