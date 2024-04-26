При этом с пациентами женского пола этот эффект является более выраженным.

После попадания в больницу шансы на выживания у пожилых пациентов немного выше, если их лечащий врач – женщина. Такую тенденцию выявили американские врачи-исследователи. Результаты опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Авторы исследования проанализировали случайную выборку пациентов, которые воспользовались американской системой медицинского страхования для пенсионеров Medicare. Всего было изучено более 458 тысяч медицинских карт женщин и около 318 тысяч карт мужчин, которые попали в больницу в период с 2016 по 2019 год.

Исследование показало, что шансы на выживание зависят от пола – как самого пациента, так и лечащего врача. Отмечается, что врачи-женщины попались примерно 31% пациентов обоего пола.

Видео дня

Подсчеты выявили, что за первый месяц после госпитализации умирает чуть более 8% пациентов-женщин: 8,15% если лечащий врач – женщина, и 8,38% если врач – мужчина. Разница составляет 0,23%.

У пациентов-мужчин смертность в среднем заметно выше – более 10% за первый месяц. Но и здесь подсчеты обнаружили корреляцию с полом врача, хоть и менее выраженную. Так, у женщин-врачей за первый месяц умерло в среднем 10,15% пациентов-мужчин, у мужчин-врачей – в среднем 10,23%. Разница – 0,08%.

Хотя разница и выглядит мизерной, авторы исследования сочли ее статистически значимой. Тем более, что тенденция сохраняется и при повторных госпитализациях ранее выживших пациентов.

"Полученные результаты говорят о том, что врачи женского и мужского пола практикуют медицину по-разному. Эти различия достаточно ощутимы, чтобы влиять на состояние здоровья пациентов", — отметил старший автор исследования доктор Юсуке Цугава.

Авторы отмечают, что новые исследования должны выявить непосредственные причины того, почему смертность пациентов зависит от пола лечащего врача и почему эта разница у пациентов-женщин втрое выше, чем у пациентов-мужчин.

По словам соавтора работы Лизы Ротенштейн, вероятной причиной может быть то, что врачи-женщины, как правило, уделяют больше времени общению с пациентами и как следствие лучше изучают анамнез. Кроме того, женщины чаще обсуждают своих пациентов с коллегами и могут давать подсказки друг другу.

Другие интересные материалы о научных исследованиях

Как писал УНИАН, употребление спиртного не только повышает риск умереть от сердечного приступа и других болезней в долгосрочной перспективе, но также может вызывать провалы в памяти буквально на следующее утро. Группа ученых из назвала три фактора, которые вызывают "алкогольный блэкаут".

Также мы рассказывали, что оценки в школе и вузе зависят от фамилии учащегося. Но дело не в том, что кто-то тупеет или умнеет от сочетания букв в фамилии. Все дело в очередности проверки письменных работ преподавателем.

Вас также могут заинтересовать новости: