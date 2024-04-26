В частности, оккупанты имеют продвижение в Соловьево Донецкой области.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 793 дня. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать больше украинской территории.

Как сообщают аналитики DeepState, враг продвинулся в Соловьево Донецкой области. Также противник имеет продвижение южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.

"Продолжаются бои в Кисловке, Урожайном, возле Вербового и Новомихайловки", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: важные новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в четверг, 25 апреля, сообщил, что на фронте произошло более 90 боевых столкновений с противником. В частности, на Бахмутском и Лиманском направлениях было отражено по 16 вражеских атак.

В то же время аналитик немецкого издания Юлиан Рёпке заявил, что россияне развивают наступление в Донецкой области. После прорыва фронта российские войска захватили еще одно село – Новобахмутовку.

В свою очередь, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман не исключает, что на некоторых участках фронта Украине придется временно отступать.

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