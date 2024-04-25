Эксперт убежден, что это опасно, потому что это - дрейф американской политики от сдерживания России к сдерживанию Китая.

Соединенные Штаты Америки активно дрейфуют к политике сдерживания Китая даже в российской агрессии против Украины и в итоге, это может плохо завершиться для нас. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вот сегодня то заявление, которое сделано послом США при НАТО: вот вы знаете, что Китай уже нельзя называть нейтральным? И Китай фактически занимает российскую позицию. И вот эти заявления, которые постоянно звучат, о том, что Китай поддерживает (Россию - ред.), о том, что Украина отошла от Авдеевки, потому что Китай поддерживает Россию. Видите, что Россия за скобками. Оказывается, что это происходит не потому, что Россия наступает, а потому, что Китай их поддерживает", - сказал он.

Эксперт убежден, что это опасно, потому что это - дрейф американской политики от сдерживания России к сдерживанию Китая.

"Это может привести к худшему сценарию... Они включатся в сдерживание Китая на каком-то этапе. И скажут Европе помочь Украине договориться с Россией", - добавил Мусиенко.

Помощь Китая России - детали

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай помогает РФ достичь своих военных целей в Украине, ведь продолжает передавать Москве такие товары, как технологии БпЛА и пороховые ингредиенты.

"КНР (Китайская Народная Республика) не может претендовать на полную нейтральность в этом деле, (и) они фактически выбирают сторону. Я думаю, что когда КНР пытается изобразить себя нейтральной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся", - отметила Смит.

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