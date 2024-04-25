Стоит избегать этих фраз и вообще подобного стиля мышления, ведь это признак незрелости.

Никто не рождается эмоционально зрелым и мудрым. В отличие от природного дара высокого интеллекта, эти черты формируются на протяжении всей жизни. Некоторым их не хватает даже в старости.

Один из лучших способов увидеть, насколько кто-то на самом деле является эмоционально взрослым - это послушать, что говорит этот человек. Издание HackSpirit приводит перечень из 10 фраз, которые выдают эмоционально незрелого и безрассудного человека.

Мне так не повезло! Одним из самых ярких признаков эмоциональной незрелости человека является попытка обвинить в своих неудачах те вещи, которые находятся вне его контроля. Конечно, это не значит, что все ваши неурядицы - это исключительно ваша вина. Но зрелый человек сосредотачивается на том, чтобы предотвращать проблемы и решать их, а не на поиске виноватых. Как скажешь . Пассивно-агрессивные фразы, которые показывают собеседнику пренебрежение к сказанному им - еще один признак эмоциональной незрелости. Особенно, если вслед за этой фразой человек закатывает глаза. Это свидетельствует о нежелании или неспособности к здоровому и эффективному общению. "Я всегда" или "Я никогда" . Такая попытка приписать себе абсолютную стабильность в чем-то на самом деле мало чем отличается от не менее ультимативного (и часто безосновательного) обвинения вроде "Ты всегда..." делаешь что-то плохое, например, забываешь вынести мусор. Это неэффективный и малопродуктивный способ решения проблем. Я такой, какой есть . Эмоционально зрелые люди знают, что просто быть собой - это хорошо. Но это не значит, что стоит игнорировать свои недостатки и отказываться от дальнейшего самосовершенствования. К сожалению, незрелые люди ошибочно считают, что "быть собой" означает оправдывать свои недостатки. Мне просто безразлично . Взрослые люди должны осознавать свою ответственность по крайней мере за себя и свое ближайшее окружение. Только детям разрешено жить в своем маленьком пузыре. Если вы не будете заботиться о собственном здоровье, вы будете болеть. Игнорируя чувства окружающих, вы останетесь одиноким. У тебя это получается лучше . Иногда эта фраза действительно констатирует объективную реальность. Но некоторые люди злоупотребляют ею, чтобы заставить других делать что-то вместо них. Ну, я же тебе говорил! Если кто-то допустил ошибку, несмотря на ваше предостережение, это еще не повод для морального самоутверждения перед этим человеком. Кроме того, подобное самовосхваление предполагает мысль, что вы якобы всегда правы во всем, и поэтому все должны прислушиваться ко всем вашим советам. Зрелые люди понимают, что их компетенция ограничена и касается только определенных вещей. Кто-то может с этим что-то сделать ? Эта фраза обычно используется, когда что-то внезапно идет не так, например, когда на пол разливается еда или напитки. Или когда во время важной деловой встречи возникают технические проблемы. Такими словами человек демонстрирует, что он не готов брать инициативу на себя и, вероятно, считает остальных безынициативными и некомпетентными из-за того, что они сами сразу не бросились спасать ситуацию. Моя бывшая была просто ненормальной (Мой бывший был просто ненормальным). Это незрело, поскольку часто приводит к отсутствию саморефлексии. Мысль о том, что в неудаче отношений виноват только ваш партнер, может оставить без внимания ваши собственные недостатки. Просто послушай меня, я знаю, что говорю . Чрезмерная самоуверенность является признаком незрелости. Людей, которые думают, что они всегда правы, когда-то ожидает жесткое пробуждение от иллюзий. Это не только признак чрезмерно раздутого эго, но и признак замкнутости. Зрелые люди выражают несогласие вежливой манерой и с уважением к мнению собеседника.

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