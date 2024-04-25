Сушеная гвоздика может помочь снизить кровяное давление и уменьшить зубную боль.

Гвоздика, которая в основном используется как ароматическая специя в индийской кухне, известна своими антиоксидантными и антимикробными свойствами. Благодаря чему эти цветочные почки имеют много преимуществ для здоровья и рекомендуются для постоянного употребления, пишет The Indian Express.

По словам британского и индийского медика, доктора Рупи Ауйла, его родные всегда отмечали пользу ежедневного жевания гвоздики. В своем видео он упомянул о нескольких преимуществах ежедневного жевания гвоздики, среди которых ее способность эффективно лечить воспаление, снижать кровяное давление и поддерживать здоровье полости рта.

"В зависимости от того, с кем вы говорите, преимущества распространяются на пищеварительную систему, воспаление и даже долголетие!" - заверил эксперт.

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В то же время медицинский директор Aasra Super Speciality Hospital доктор Джагадиш Хиремат согласился с Ауйлой и добавил, что гвоздика богата эвгенолом, то есть мощным антимикробным средством, которое помогает бороться с патогенными микроорганизмами ротовой полости, вызывающими такие заболевания, как гингивит и пародонтит.

"Исследования показывают, что эвгенол эффективен против бактерий, грибков и вирусов, что подчеркивает его роль в улучшении гигиены и здоровья ротовой полости", - объяснил он.

Также Хиремат отметил, что гвоздику ценят и за высокое содержание антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток и снижая риск хронических заболеваний.

Доктор Хиремат рассказал, что жевание сушеной гвоздики может помочь уменьшить зубную боль и заболевания десен.

"Евгенол, содержащийся в гвоздике, является не только антимикробным средством, но и естественным анальгетиком и анестетиком, который обычно используется в стоматологии для временного облегчения зубной боли. Его эффективность в уменьшении зубной боли хорошо задокументирована в стоматологической литературе", - заверил специалист.

Также гвоздика может способствовать оздоровлению десен и предотвращать или замедлять прогресс заболеваний десен. Если регулярно использовать ополаскиватели для полости рта или масла на основе гвоздики, то это может быть эффективным для поддержания здоровья полости рта.

В то же время доктор Ауйла подчеркнул важность жевания гвоздики для оптимального здоровья пищеварения.

"Гвоздика стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, что улучшает пищеварение и уменьшает симптомы желудочно-кишечного дистресса, такие как вздутие живота, газы и расстройство пищеварения. Противовоспалительные свойства гвоздики могут помочь успокоить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, уменьшая проблемы с пищеварением, связанные с воспалением", - цитирует издание слова доктора Хиремата.

Несмотря на то, что эвгенол, содержащийся в гвоздике, является полезным, доктор Хиремат предупредил, что чрезмерное потребление может привести к повреждению печени, особенно у людей с уже существующими заболеваниями печени.

"Гвоздика также может взаимодействовать с антикоагулянтами из-за своих свойств разжижать кровь. Пациенты, принимающие такие лекарства, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем включать гвоздику в свой рацион", - посоветовал врач.

По словам эксперта, употреблять гвоздику в небольшом количестве может быть полезным, а именно "одной-двух в день". Также гвоздику можно добавлять в чай, выпечку или другие блюда для улучшения вкуса.

В то же время беременным женщинам, людям с заболеваниями печени и тем, кто принимает лекарства для разжижения крови, Хиремат посоветовал употреблять гвоздику с осторожностью и по рекомендации врача. Дети тоже должны употреблять гвоздику под наблюдением, чтобы избежать негативных последствий.

Какие еще специи полезны для здоровья

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