Нормы принятия душа укоренились в обществе, отметила профессор.

Пока некоторые сомневаются, принимать душ утром или вечером, есть и те, кто отказывается от ежедневного мытья всего тела и полностью моется только раз в определенный промежуток времени. Уже появился прогноз насчет того, останется ли традиция принимать душ ежедневно в прошлом.

Доктор медицинских наук Стефани С. Гарднер отмечала, что коже частое мытье способно навредить, поскольку на ней есть защитный слой, который можно смыть, особенно если использовать жесткие средства для гигиены. По сведениям эксперта, если смыть натуральную защиту, возможны негативные последствия.

Нужно ли купаться каждый день - как можно навредить коже:

если будет смыт защитный слой кожи, то могут возникнуть сухость, раздражение и зуд;

кожа может потрескаться.

Доктор подчеркнула, что через трещины на коже в организм могут проникнуть микробы, а также аллергены, из-за чего возможны аллергические реакции и кожные инфекции.

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Издание BBC узнало, не может ли такая традиция как душ каждый день, остаться в прошлом. Профессор Кристен Грам-Ханссен с Ольборгского университета в Дании полагает, что, скорее всего, люди не начнут избегать душевой кабины.

"Мы принимаем душ не ради здоровья. Мы принимаем душ, потому что это нормально. Это не история о том, как все ползет и ползет, а потом мы все говорим: "О, это была плохая идея! Давайте остановимся…". Вам не удастся вернуть время. Нормы принятия душа теперь укоренились в нашем обществе", - отметила эксперт.

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Ранее была названа полезная привычка для сердца. Кардиолог Рохит Вуппулури сообщил, что каждое утро обязательно выпивает два больших стакана обычной воды. Врач отметил, что жидкость помогает разбудить и разум, и тело для будущего дня.

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