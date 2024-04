Прорыв может повлиять на все: от прогнозов погоды до производства энергии.

Ученые обнаружили явление, связанное с водой, которое фундаментально меняет наше понимание того, как устроен мир, и может привести к созданию совершенно новых технологий.

Команда из Массачусетского технологического института (MIT) открыла процесс под названием "фотомолекулярный эффект", который впервые демонстрирует, что вода может испаряться без источника тепла, используя только свет, пишет The Independent.

Исследование может также раскрыть 80-летнюю загадку о том, почему облака поглощают солнечный свет таким образом, что это противоречит законам физики. На протяжении десятилетий ученые и климатологи ломали голову над несоответствием того, как облака поглощают больше света, чем предполагает теория.

"Обнаружение испарения, вызванного светом, а не теплом, дает новые революционные знания о взаимодействии света и воды. Это могло бы помочь нам получить новое понимание того, как солнечный свет взаимодействует с облаками, туманом, океанами и другими естественными водоемами, влияя на погоду и климат... Это исследование входит в редкую группу поистине революционных открытий, которые не получили широкого признания сообщество сразу, но для подтверждения требуется время, иногда долгое время", - сказал Сюлин Руан, профессор машиностроения в Университете Пердью, который не участвовал в исследовании.

Это открытие может повлиять на все: от расчетов изменения климата до прогнозов погоды, а также открыть новые практические применения для таких вещей, как энергетика и производство чистой воды.

По мнению исследователей, первые применения, скорее всего, найдут применение в системах солнечного опреснения, что позволит создать более эффективный способ производства пресной воды, чем нынешние методы.

"Я думаю, что у этого метода есть множество применений. Мы изучаем все эти разные направления. И, конечно же, это также влияет на фундаментальную науку, например, на влияние облаков на климат, потому что облака являются наиболее неопределенным аспектом климатических моделей", - сказал Ган Чен, профессор Массачусетского технологического института, принимавший участие в исследовании.

Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) в исследовании под названием "Фотомолекулярный эффект: взаимодействие видимого света с границей раздела воздух-вода".

В исследовании описывается, как ученые провели серию из 14 тщательно точных экспериментов, чтобы доказать, что фотоны видимого спектра света могут "откалывать" кластеры воды, находящиеся на воздухе.

Работа также предположила, что фотомолекулярный эффект не ограничивается лабораторией и широко распространен в природе.

"Наблюдения в рукописи указывают на новый физический механизм, который фундаментально меняет наши представления о кинетике испарения", - сказал Шеннон Йи, доцент кафедры машиностроения Технологического института Джорджии, не принимавший участия в исследовании.

