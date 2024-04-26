Боец имел при себе автомат – его назвал "домашним оружием".

Украинский военный, который служит в 6-м батальоне 12-й бригады "Азов", рассказал, во сколько ему обошлось все снаряжение. Общая сумма получилась довольно немалой.

Ролик с защитником записал львовский блогер Николас Карма известный тем, что спрашивает у знаменитостей и людей на улицах о том, сколько стоит их наряд. Амуниция обошлась военному в круглую сумму – 254,5 тысячи гривень (более 6 тысяч долларов).

Цены на амуницию:

шлем – 25 тысяч гривень,

наушники Sordin – 15 тысяч гривень,

плитоноска с плитами – 40 тысяч гривень,

оружие – 60 тысяч гривень,

тепловизор – 60 тысяч гривень,

кевлар – 2 тысячи гривень,

варежки – 2 тысячи гривень,

защита паховой зоны – 4 тысячи гривень,

пояс с баллистической вставкой – 9,5 тысячи гривень.

Военный имел при себе автомат – его назвал "домашним оружием". Кроме того, на нем были часы – подарок бывшей девушки.

Также были названы цены на одежду:

обувь Belleville – 12 тысяч гривень,

штаны – 6,5 тысячи гривень,

наколенники – 1,5 тысячи гривень,

панама – 1 тысяча гривень,

куртка "Level 7" – 16 тысяч гривень.

"Вообще бригада нам все выдает – все снаряжение. Но бойцы заинтересованы в том, чтобы купить себе то, что им удобнее. Именно это купил сам", – отметил военный.

Стоит отметить, что военный покорил пользователей сети. Под опубликованным видео люди оставили десятки позитивных комментариев.

"Не гучами и прадами едиными. Красивый, искренний парень, пусть ангел хранитель оберегает". "Вот когда стоимость вещей имеет действительно большое и важное значение!" "Какой классный парень! Дай Бог Вам и Вашим собратьям здоровья и сил!!!!" "Очень приятный человек, простой и не корчащий из себя что-то как большинство героев одетых в гучи, дольче и картье".

Не забыли люди и о скандале вокруг работницы Львовской таможни, которая хвасталась дорогими вещами при официальной зарплате в 15 тысяч гривень:

"Короче, лук бойца стоит примерно €6500. И все равно выходит дешевле, чем у львовской таможенницы. Странно, да?"

Скандал вокруг сотрудницы Львовской таможни

Героиней одного из видео блогера Николаса Кармы недавно стала инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга. Девушка похвасталась дорогим нарядом и аксессуарами.

К примеру, только поводок ее собаки стоит 200 долларов. Также на ней была обувь Hermes (800 долларов) и часы от Cartier (около 5 тысяч долларов). Общая стоимость ее "лука" составила 8 тысяч долларов, при том за весь 2023 год она задекларировала 136 тысяч гривен заработной платы на таможне и 41 тысячу зарплаты от частного предприятия.

Вскоре после того, как видео стало вирусным, руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что Дрыга теперь их бывшая сотрудница.

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