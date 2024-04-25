Заявление должны рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний ВРУ.

Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственными землями, подал заявление на отставку с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook. Также он обнародовал копию заявления Сольского, поданного сегодня, 25 апреля.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он.

Что известно о деле Сольского:

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в САП сообщили, что разоблачили схему завладения государственными землями в Сумской области.

В состав преступной группы, которую возглавлял экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

С 24 марта 2022 года должность министра аграрной политики и продовольствия занимает Николай Сольский. 21 июля 2019 года он был избран народным депутатом Украины. 29 августа 2019 года избран председателем Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в Верховной Раде IX созыва.

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