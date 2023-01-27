Россия до конца войны будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население.

Российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала". Он рекомендовал украинцам реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие.

"До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, должны идти в укрытие - это важно. Все же должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы выполнить всю ту историческую работу, которую нам надо будет сделать. Ее будет очень много", - сказал Подоляк.

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По его мнению, Россия до конца войны будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население Украины.

"Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то способности, но до последнего дня войны это будут использовать. Поэтому должны спокойно, относительно спокойно к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности", - подчеркнул советник главы ОП.

Ракетные атаки РФ

Последний ракетный обстрел РФ произошел 26 января. Россияне били по Украине дронами и ракетами. "Прилеты" зафиксировали в 11 областях.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Россия нанесла 37 авиационных ударов по Украине в частности, использовали 17 беспилотников типа Shahed-136. Украинские военные ликвидировали все дроны.

По данным аналитиков ISW, запас иранских беспилотников у Российской Федерации подходит к концу. Москва может позволить себе лишь несколько масштабных ударов.

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