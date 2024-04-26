26 апреля праздник - День "Обними друга" и Международный день варки картофеля.

Сегодня - 26 апреля - праздник "Вспомни свой первый поцелуй", Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, День вылазок в параллельные миры, Праздник незнакомых людей, Всемирный день пилотов, Дeнь пaмяти жepтв paдиaциoнныx aвapий и кaтacтpoф, Международный день интеллектуальной собственности, День шкалы Рихтера. 26 апреля - 116-й день года (117-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 249 дней.

Какой праздник 26 апреля в разных странах

Сегодня, 26 апреля, разные торжества - шуточные и серьезные - отмечаются в каждом государстве. Рассмотрим некоторые из них:

День комков шерсти, День "Чужого", День детей и домашних животных, День "Обними австралийца", День "Помоги лошади", Праздник древонасаждения - США.

День пограничника - Армения.

День секретаря - Латинская Америка.

Великий молитвенный день - Дания, Гренландия.

Также важно знать, какой праздник сегодня в Украине - в эту дату в нашей стране отмечается День памяти о чернобыльской катастрофе.

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Памятные события в истории 26 апреля

1607 - на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1903 - баскскими студентами основан испанский футбольный клуб "Атлетико Мадрид".

1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

1933 - в нацистской Германии создано гестапо.

1964 - в продаже появился первый диск "Rolling Stones".

1986 - авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

1994 - начались парламентские выборы в ЮАР, на которых победил Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают 26 апреля праздник - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского. Христиане, что встречают праздники по старому стилю, могут встретить 26 апреля Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Apтeмoнa Лaoдикийcкoгo и Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Фoмaиды Египeтcкoй.

Что можно и нельзя делать 26 апреля - приметы и запреты

Приметы на сегодня строго запрещают ссориться с женщинами и перечить им. В старину считалось, что если в день Фомаиды мученицы напакостить женщине, то потом не оберетесь проблем. Также не стоит 26 апреля отправляться в дальние путешествия - поездка не будет удачной.

Народные приметы о погоде на 26 апреля:

лягушки начали квакать - можно сеять овес;

небо звездное - будет хороший урожай;

много желудей - год будет урожайным, но холодным;

ива расцвела - холода закончились.

В старину женщины 26 апреля ходили в лес за медуницей, чтобы потом готовить чай или делать салаты. Также можно собирать первые листья щавеля и ходить в баню. Для того чтобы день прошел удачно, встретить его нужно на свежем воздухе.

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