На Закарпатье, Львовщине, Одесской, Винницкой и Киевской областях ночью и утром местами туман.

В пятницу, 26 апреля, в Украине ожидается облачная погода, в ряде областей прогнозируют дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 26 апреля, опубликованном Украинским гидрометеорологическим центром в социальной сети Facebook. Согласно данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, днем в Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы.

Видео дня

На Закарпатье, Львовщине, Одесской, Винницкой и Киевской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, в юго-восточной части 13-17°, в западных областях 2-7°; днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях 12-17°, на остальной территории 18-23°, на юго-востоке страны до 26°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

Погода в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине, Молдове и Румынии выпал "грязный" дождь с песком. Его видели в Одесской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

Сегодня днем на Киевскую область и столицу обрушился дождь с градом. В сети публиковали большое количество фото и видео, также люди жаловались на то, что водой затопило некоторые улицы.

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