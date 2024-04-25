Теперь при назначении пенсий будут учитывать трудовой стаж украинцев за рубежом.

Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины.

Документ решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий. В частности, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, пояснили в Минсоцполитики.

Отмечается, что человек, после возвращения из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

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Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине ("пропорциональный" принцип начисления пенсии). То есть, размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов и стажа работы до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Во-вторых, упрощается механизм восстановления выплаты пенсий для крымчан. Отменено требование получения информации от Пенсионного фонда РФ. Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает там пенсию в и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело.

В-третьих, в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет засчитываться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Пенсии в Украине

В Украине выросла средняя пенсия. По состоянию на 1 апреля 2024 года размер средней пенсии в Украине составлял 5743,27 грн, что на 358,02 грн больше, чем было в начале года (5385,25 грн).

Части пенсионеров, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

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