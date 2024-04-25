В ЦПД отметили, что в этом проекте закона речь не будет идти о каком-то запрете, а об усилении ответственности.

Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в социальных сетях, в том числе в YouTube и TikTok. Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко.

"Процесс подготовки и написания законопроекта занимает много времени. Мы работаем вместе с СБУ. Сейчас нарабатывается определенная нормативная база, после чего мы будем собирать рабочую группу с медиа, где им также будем предлагать вносить свои предложения, как они это видят, поскольку без медиа нет смысла делать какие-то вещи по медиа. Соответственно, участники рынка должны участвовать в процессе. Сейчас он находится на этапе, скажем так, "сверки часов". То есть, какие-то наработки есть у нас, какие-то у СБУ. Соответственно, дальше говорим с медиа, дальше говорим с Viber, Meta, с администрацией TikTok, потому что он будет касаться непосредственно всех участников рынка", - заявил он.

По словам Коваленко, соцсети также должны отвечать за то, что публикуется у них на платформах.

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При этом, он подчеркнул, что вряд ли в этом году удастся внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

"Мы не планируем вписывать в этот проект закона именно какой-то запрет. Это история не о запрете. Это история о правилах, об их соблюдении. И определенная ответственность, например будет вписана за распространение дезинформации", - уточнил Коваленко.

Запрет TikTok в США - детали

В США хвалили решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

Так, 79 членов Сената проголосовали за запрет соцсети, против 18 против. Это решение наталкивает компанию ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета. Ожидается, что TikTok подаст иск в суд, чтобы заблокировать закон.

Запрет TikTok будет означать, что приложение больше не будет получать обновлений, что усложнит его использование по мере развития операционных систем и со временем сделает его устаревшим.

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