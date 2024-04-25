Аналитики говорят, что не надо мыслить категориями "поражение или победа".

В Белом Доме не верят, что 60-миллиардной программы военной помощи Украине хватит, чтобы одержать окончательную победу в войне. Об этом пишет Politico со ссылкой на должностных лиц администрации Джо Байдена, которые говорили на условиях анонимности.

Собеседники издания отмечают, что Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурсов, чтобы откатить назад месяцы и годы территориальных потерь.

"Ближайшая цель - остановить украинские потери и помочь Украине восстановить обороты и переломить ситуацию на поле боя. После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции гораздо сложнее этого", - сказал один из собеседников.

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Депутаты Конгресса также выражают обеспокоенность относительно того, может ли дополнительное количество оружия, предоставленного США, привести к победе Украины над Россией. "Это вопрос", - сказал старший помощник Демократической партии Сената.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби намекнул во вторник, что Украина все еще не имеет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его выработать.

"Мы сможем продолжать разговоры с украинцами о том, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать [будущие] пакеты для удовлетворения этих потребностей", - сказал он журналистам.

Впрочем, демократы и республиканцы считают, что будущее Украины гораздо больше зависит от того, какое именно оружие будет предоставлено Украине, чем от итоговой суммы в долларах.

Многие аналитики конфликта настаивают на том, что дихотомия "выиграть или не проиграть" является надуманной. О транше помощи следует судить по тому, улучшает ли он боевые и переговорные позиции Украины против России, заявил Сэмюэль Чарап из аналитического центра RAND Corporation.

"Важно, что это может уменьшить российский оптимизм в отношении долгосрочной игры и, таким образом, сделать Москву более склонной к компромиссу. Мы говорим о спектре более или менее благоприятных условий для эндшпиля. Это дает украинцам важное преимущество для улучшения этих условий", - отметил аналитик.

Военная помощь Украине от США

Как писал УНИАН, на этой неделе закончилась эпопея с принятием новой большой программы американской помощи Украине. После шести с лишним месяцев блокирования Конгресс США одобрил 60-миллиардную программу помощи, а Джо Байден утвердил ее своей подписью.

Сразу после этого было сообщено о выделении первой партии вооружений общей стоимостью в 1 миллиард долларов. В нее в частности вошли крайне необходимые Украине снаряды к артиллерии и системы противовоздушной обороны.

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