Впервые она взяла оружие в руки еще в 2005 году, тогда это было охотничье ружье.

Елена Белозерская – военная, которую время от времени "хоронит" российская пропаганда. Она уже не один год защищает наше государство на передовой, хотя ранее окружающие относились к ее желанию воевать скептически.

В интервью "Украинской правде" она рассказала, что часто ее называют снайпером, однако это не совсем корректно. На самом деле она марксмен – они работают с меньшим калибром и на меньшие расстояния.

"Снайпер" мы говорили всегда для гражданских, потому что гражданские не знают слова "марксмен", не понимают разницы. Это – подобная работа, но марксмен работает с меньшим калибром и на меньшие расстояния. Соответственно, квалификация стрелка тоже меньше. Снайперы работают или в одиночку, или снайперскими парами. Сами выбирают себе позицию, заходят в серую зону. Я всегда была с подразделением: сижу, дежурю, прикрываю, если кто-то выдвинется – стреляю. На самостоятельные охоты я не ходила, мне для этого не хватало ни мощности вооружения, ни квалификации. Дальше 600 метров я никогда не умела стрелять. Во времена АТО этого было достаточно, сейчас уже нет", – поделилась Белозерская.

Впервые защитница взяла оружие в руки в 2005 году, тогда это было охотничье ружье. Женщине сказали: "Из тебя стрелка не получится". Белозерская вспоминает, что взяла то охотничье оружие на правое плечо, а целилась левым глазом.

"Конечно, у меня не совпадала мушка, целик и цель. И никто же не посмотрит мне в глаза и не скажет: "Ты неправильно делаешь". Ну, я постояла-постояла, ничего не получилось. Прогнали меня тогда, забрали оружие. Я пошла, нашла в кустах какую-то палку, целилась ею и сама поняла свою ошибку. Вернулась и говорю: "Дайте мне еще раз попробовать". В результате я показала по меткости третий результат из всей группы на 30 человек: после владельца этого ружья и после парня, который в армии служил снайпером", – рассказала военная.

Однако была и другая ситуация, которую женщина еще долго вспоминала. Еще до 2014 года она была в командировке с двумя мужчинами, которые имели боевой опыт, и сказала: "Если начнется война, я пойду воевать снайпером".

"А потом случайно услышала их разговор, как они перемывали мне кости, как они хохотали надо мной, что "Какой из бабы воин!?", что я и не спортивная, и не организованная. Короче, что я и война – несовместимые понятия. Сейчас от меня это бы отскочило, я бы только посмеялась. А тогда я еще не нарастила толстую кожу: плакала, мне было очень обидно. И где-то в 2016 году с одним из них свела меня судьба на передовой: я в бронежилете, в полном снаряжении снайперском. Он стоит и я – с винтовкой иду на позицию. Он сделал вид, что меня не узнал", – рассказала Елена Белозерская.

Женщины на войне

Военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз заявила, что поддерживает мобилизацию женщин. По ее словам, в Украине должно быть создано женское боевое подразделение с жестким отбором.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты", – отметила Черногуз.

Стрелок-санитарка из штурмовой роты 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины Елена Рыж (Иваненко) также считает, что женщинам нужно дать больше возможностей приносить пользу. Она говорит, что после этого "пополнятся ряды в ТЦК".

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