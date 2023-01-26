Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях.

Мощный взрыв было слышно в Киеве в четверг, 26 января, во время масштабной воздушной тревоги. В городе работает система противовоздушной обороны.

Отмечается, что взрыв слышали в разных районах столицы.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве в украинской столице.

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"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Позже киевский городской глава сообщил, что взрыв в столице произлшел в Днепровском районе.

"Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии", - отметил мэр Киева.

В свою очередь Киевский городской совет в Facebook опубликовал фото, вероятно, с места попадания в Днепровском районе.

Кроме того, в результате падения части ракеты в Голосеевском районе пострадали люди.

"Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях", - указано в сообщении Киевской городской военной администрации.

При этом Кличко сообщил о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе, в результате чего один человек погиб - мужчина 55 лет, а еще двух раненых госпитализированы медиками.

Ситуация в Украине сейчас - что известно

Утром в четверг, 26 января, по всей стране объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки России. В связи с этим в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях отключили свет.

Уже известно об уничтожении первых вражеских ракет над Украиной. В частности, сообщалось о работе противовоздушной обороны Киевской и Винницкой.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбитые противовоздушной обороной.

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