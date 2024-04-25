Загородний отмечает, что кроме эстетического удовольствия от российских пожаров, есть и чисто практический аспект.

Служба Безопасности увеличивает перечень российских объектов, по которым наносят удары дроны Службы, и теперь в перечень попали крупные нефтебазы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт считает, что удары по нефтебазам - это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России.

"Увеличивается перечень целей, по которым бьет СБУ. Так, их дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы", - акцентирует политолог.

Видео дня

Загородний отмечает, что кроме эстетического удовольствия от российских пожаров, есть и чисто практический аспект.

"По оценке западных СМИ (в частности CNN), удары СБУ по нефте-газовому сектору РФ имеют большее влияние на российскую экономику, чем все санкции западных стран. К тому же РФ вынуждена прикрывать сотни объектов в своем тылу. Это влияет на количество российского ПВО, которое задействовано на фронте - враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, что играет на руку украинским воинам", - пишет эксперт.

"Как оно горит" на России нравится не всем. Как доказательство, главу СБУ заочно "арестовали" в Москве. Однако, уверен, на продолжение и интенсивность спецопераций это никак не повлияет", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что "Роснефть" недосчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь, после атаки дронов СБУ - в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.