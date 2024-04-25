Парамедика раскритиковали за фигуру.

Украинский парамедик-доброволец Национальной гвардии, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" эмоционально высказалась по поводу хейта в свою сторону. Девушку раскритиковали за ее фигуру.

На своей странице в Instagram "Пташка" опубликовала сообщение, в котором она обратилась к хейтерам. По словам Екатерины, подписчики создали идеал ее образа, однако она не должна соответствовать стандартам, которые навязывает общество. Также она поделилась, что все близкие и друзья от нее отвернулись. Среди тех, кто поддерживает ее - мама, папа и брат:

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Разнесло. Толстая. Не птичка. Бройлер. Савченко. Жирная. Спасибо за поддержку, благодарность и уважение к действиям. Спасибо за то, что не знаете и четверти моей истории. Спасибо, что верите "знакомой знакомой знакомой вашей знакомой". Спасибо, что ищете "почему я не герой". Я не герой. Я человек. Не я из себя сделала героя. А вы. Не я сделала себя популярной. Не я постила свои фото с циничными молитвами, чтобы потом говорить: а мы же за тебя молились. Мы молились, а ты поправилась. А ты не соответствуешь нашему идеалу. Не тех поддерживаешь. Не так воюешь. Не то говоришь. Не те взгляды. Не такая внешность. Не такие волосы. Не такая Птичка. Так вот, ребята. Хотите залезть в мои трусы - лезьте. Я вешу 85 кг, пользуюсь соцсетями, курю, и блин живу. К вашему сожалению. Не забудьте теми устами, которыми проклинаете меня потом поцеловать своих детей. По 20 часов я работала не для "спасибо". Отказывалась выезжать, чтобы не бросать ребят не для "спасибо". Я пела не для вас. Я пела для ребят. Которые тоже от меня отказались, потому что я "медийная". Потому что я "запыхалась". Остались только мама, папа и брат. Остался шеф из мотошколы и его жена. Для остальных я "изменилась".

В своем посте защитница написала, что "хочет остаться под землей Донбасса". Как указала Полищук, за полтора года ее критиковали больше, чем за всю жизнь, но ей непонятно такое отношение людей.

"Я верю что вам болит. Но виновата в этом не я. Война для вас закончилась. Или и не начиналась. Я не хочу возвращаться. Мне некуда возвращаться. Простите все, кто поддерживает меня. Но я хочу остаться под землей Донбасса. За полтора года я выслушала больше, чем за всю жизнь. И я искренне не знаю, чем я заслужила это. Лучше бы действительно не вернулась из плена. Только маму жалко", - написала "Пташка".

Что известно о Екатерине Полищук

Впервые о "Пташке" услышали весной 2022 года, когда в соцсетях распространили видео с ее участием. На кадрах Екатерина в подвалах "Азовстали" пела песниОУН-УПА. Этим видео защитница пыталась привлечь внимание к раненым людям в Мариуполе.

Девушка училась на музыканта, но с 2021 года служила парамедиком в "Госпитальерах". В первый день полномасштабного вторжения Полищук отправилась в Мариуполь, где помогала гарнизону "Азовстали". Ее, как и других военных, взяли в плен российские оккупанты. После возвращения, защитница продолжает приближать победу Украины и помогает военным. Кроме того, она пишет стихи и играет на бандуре.

Напомним, ранее Кейт Уинслет рассказала о хейте из-за веса.

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