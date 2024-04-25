По словам президента, такое же объединение союзников должно проявляться на территории Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потребность в помощи союзников закрыть небо Украины, отметив, что объединение для защиты Израиля продемонстрировало реальный эффект.

Об этом президент сказал в интервью Fox News, отвечая на вопрос, не хотел бы он, чтобы все эти заплатки США, Великобритании, Франции и других государств защищали Украину, как это было с защитой людей Израиля.

"Мы увидели реальный эффект, когда союзники объединились и защищали израильских людей. После большой массированной ракетной атаки из Ирана мы увидели это. И поэтому, я думаю, если быть настоящими союзниками - Украина и западные страны - тоже самое должно проявляться на нашей территории: защищать нас, дать нам этот воздушный щит, защитить наших людей", - отметил Зеленский.

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Он отметил, что речь идет не только о самолетах, а в целом о системе ПВО.

"Понимаете, речь идет о настоящей противовоздушной обороне, настоящий объем ПВО, настоящее количество самолетов. Если наши союзники имеют возможность - и в случае с Израилем мы это увидели, - поэтому если наши союзники имеют такую возможность обезопасить нас, закрыть наше небо, то вопрос не почему, вопрос - когда", - сказал Зеленский.

Во время интервью он также отметил, что для обеспечения настоящей безопасности "на много дней и лет - на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить Россию на ее территорию".

"Если мы будем поддерживать такой диалог, не сильный, не убедительный, если мы будем продолжать таким образом, нам (Европе) будут страшные вызовы от России", - добавил Зеленский.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. По данным Армии обороны Израиля, было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили, в этом помогали союзники.

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