Дмитрий Плетенчук объяснил, почему целью в Севастополе стало судно "Коммуна".

С назначением нового командования флота РФ можно говорить об определенных изменениях в тактике российских захватчиков, рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Первое, что следует помнить, - россияне все время пытаются перенимать удачный опыт. Они всегда пытаются копировать нас. Это происходит, как на суше, так и на других театрах боевых действий. Поэтому, во-первых, можно ожидать, что они будут пытаться развивать направление беспилотных систем. Они об этом заявляли, однако реальных результатов мы пока не видели. И реальных аппаратов не видели. Хотя их пропаганда рассказывает, что у них есть несколько моделей", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, захватчики пытаются компенсировать отсутствие своих кораблей в Черном море за счет авиации. Это касается патрулирования акватории, контроля гражданского судоходства, сопровождения кораблей и судов.

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"Это касается и береговой линии. То есть, здесь они применяют различные образцы техники. Начиная с новых вертолетов до устаревших самолетов, которые имеют невысокую скорость, но на них в принципе можно контролировать акваторию. Также применяют современные самолеты... Так они пытаются проводить разведку в условиях, когда у них "забрали", например, самолет А-50 и разведывательные корабли в море", - говорит Плетенчук.

По его словам, кроме того, россияне компенсируют невозможность применения морских ракетоносителей с "Калибрами" мобильными установками, которые используют, в частности, с территории Крыма.

Спикер добавил, что судно "Коммуна", которое недавно было поражено ВСУ в Севастополе, использовалось противником именно в связи с изменением тактики.

"Это был на самом деле интересный корабль, поисково-спасательное судно. Несмотря на его возраст, это была очень серьезная единица в корабельно-катерном составе Черноморского флота РФ. Он выполнял очень серьезные задачи... Но даже не потому он стал целью. А потому, что Российская Федерация меняет тактику. Они были вынуждены оставить в бухте Севастополя все же достаточно большое количество кораблей. Конечно это не самые мощные, не самые большие корабли, но все равно в пункте базирования Новороссийска они их разместить не могут. Они их оставляют там (в Крыму - УНИАН). И начали понемногу прятать за судами обеспечения. Поэтому на этот раз пострадал именно этот корабль", - пояснил Плетенчук.

Черноморский флот РФ - смена командования

Напомним, 2 апреля стало известно, что Черноморский флот РФ, который за время полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял примерно треть боевого потенциала, возглавил уроженец Севастополя Сергей Пинчук. Он - родился в Севастополе, но служил в российском флоте.

Новым руководителем Северного флота РФ (основная база - город Североморск под Мурманском) назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, служба которого связана с подводными лодками - в основном именно Северного флота. Кроме того, указом президента РФ назначен новый командующий всеми военно-морскими силами РФ в целом - адмирал Александр Моисеев, который является уроженцем Калининградской области.

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