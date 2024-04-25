Для России теперь не так важно выделение помощи Украине от Штатов, а ее пугает совсем другое, отметил эксперт.

Российские нарративы, направленные на американскую аудиторию, потерпели крах, и военная помощь Украине от США была принята.

Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказал политолог Олег Саакян. "Но очевидно, что у них (у россиян, - Ред.) истерика. Для них ситуация пошла не по их сценарию. Они вкладывали огромный ресурс сейчас в то, чтобы сработали два ключевых нарратива", - заявил аналитик.

По его словам, свои нарративы россияне направляли на аудиторию как Республиканской, так и Демократической партий Штатов, и они должны были сорвать поддержку украинского государства. "Для левацкой аудитории демократов это были угрозы ядерной войны... Поддержка Украины не стоит того, чтобы ввергнуть мир в мировую войну. И это работало на часть этой аудитории. А для республиканцев: "Ну, мы понимаем, что россияне плохие. Но и украинцы плохие. Выборы не проводят, попов бьют, коррупция - своих там нет. И это так же создавало идеологическую базу", - отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что случилось важное событие - экс-президенту, лидеру республиканцев и кандидату на пост главы Штатов Дональду Трампу пришлось бороться за электорат, который поддерживал экс-кандидата в президента США от Республиканской партии Никки Хейли, а она четко заявила о проукраинской позиции.

"Теперь Трамп был заинтересован, чтобы показать этой аудитории, что он является командным игроком. И его приход в Белый дом будет приходом не только Трампа, а приходом республиканцев. А второе - он не ставит свой эгоистический политический интерес выше, чем национальные интересы Соединенных Штатов. Как их понимает "ядерный", а не популистский избиратель Республиканской партии", - сказал политолог.

По мнению эксперта, теперь для РФ не так важно выделение помощи США Украине, а ее пугает совсем другое. "Теперь два кандидата в президенты США - и Трамп, и Байден, будут иметь негативы, если будут негативные картинки из Украины о российском наступлении", - поделился мнением политолог.

Миллиардная американская помощь США Украине в центре внимания - что надо знать

Осенью прошлого года активная помощь американской стороны украинцам "застопорилась" на фоне разногласий между демократами и республиканцами перед предстоящими выборами президента США.

20 апреля 2024 года нижняя палата Конгресса (Палата представителей) наконец поддержала проект закона, в котором, в частности, предусмотрено выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Позже документ принял Сенат, и после этого под ним поставил подпись Джо Байден.

Американский генерал-майор, который является представителем Минобороны США, Патрик Райдер говорил, что есть надежная логистическая сеть, благодаря которой помощь от США может очень быстро оказаться на украинской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: