Военнослужащий из Львовской области почти год находился в СЗЧ: какой приговор вынес суд

Военного приговорили к пяти годам тюрьмы.

Во Львовской области к пяти годам лишения свободы приговорили военного за почти год пребывания в СЗЧ. Соответствующий приговор вынес Николаевский районный суд Львовской области 20 апреля.

Согласно материалам дела, военный служил по призыву. В конце февраля 2025 года он самовольно покинул воинскую часть. В декабре его задержали.

На суде военный полностью признал свою вину. Он раскаялся в содеянном и просил учесть, что он желает и в дальнейшем служить в ВСУ.

Суд признал военного виновным по ч. 5 ст. 407 УК и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Другие случаи наказания военных за самовольное оставление части

В апреле военнослужащего из Львовской области приговорили к пяти годам лишения свободы за повторное самовольное оставление воинской части. Солдат с декабря 2023 года по ноябрь 2025 года дважды совершал СЗЧ.

Известно, что его мобилизовали в июле 2023 года. Позже он покинул воинскую часть во время передислокации и вернулся домой. Причиной таких действий он назвал необходимость быть рядом с ребенком и женой, которые болели. Впоследствии он вернулся на военную службу, однако повторно самовольно покинул воинскую часть и вернулся домой по тем же причинам.

