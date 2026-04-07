Военный из Львовской области повторно ушел в СЗЧ: как его наказал суд

Солдат объяснил свой побег из армии желанием быть рядом с ребенком и женой, которые болели.

Военнослужащего из Львовской области приговорили к пяти годам лишения свободы за повторное самовольное оставление воинской части. Соответствующее решение 1 апреля принял Каменка-Бугский районный суд Львовской области.

В приговоре отмечается, что солдат с декабря 2023 года по ноябрь 2025 года дважды совершал самовольное оставление воинской части. В связи с этими действиями в отношении него было открыто уголовное производство.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что в июле 2023 года его мобилизовали на военную службу. Позже он покинул воинскую часть во время передислокации и вернулся домой. Причиной таких действий он назвал необходимость быть рядом с ребенком и женой, которые болели. Впоследствии он вернулся на военную службу, однако повторно самовольно покинул воинскую часть и вернулся домой по тем же причинам.

Видео дня

Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. На приговор может быть подана апелляция.

Ситуация с СЗЧ в украинской армии

Недавно Генеральным штабом ВСУ был упрощен порядок возвращения военнослужащих после самовольного оставления воинской части.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что основной причиной самовольного оставления части является нежелание проходить службу, опасение за свою жизнь. По его мнению, для минимизации проблем с мобилизацией нужно, чтобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относились к мобилизованным "по-человечески".

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что наибольшее количество случаев самовольного оставления части фиксируется среди только что мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: