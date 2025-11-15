Депутат отметил, что страна ничего не делает, чтобы вернуть таких людей или создать условия, чтобы они боялись бежать и выполняли свой долг.

В Украине миллионы уклонистов, а количество тех, кто самовольно покидает часть, скоро сравняется с количеством тех, кто воюет на поле боя. Об этом заявил Роман Костенко, нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, отметив, что такие в будущем могут объединиться в отдельную силу, которая будет "предъявлять претензии" ВСУ.

"Нам нужно работать с СЗЧ. У нас скоро СЗЧ будет равняться нашей армии. И это будет отдельная часть общества, которая потом еще будет претензии давать тем, кто воюет", - заявил он.

Он отметил, что, конечно, есть разные причины СЗЧ, но подавляющее большинство убегает еще до попадания на фронт.

"80% сейчас просто убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг. У нас миллионы "уклонистов", которые ходят, прячутся и просто наблюдают со стороны", - подчеркнул Костенко.

Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины, более 161 тыс. уголовных производств по самовольному оставлению воинской части (СВЧ) открыто за 10 месяцев 2025 года.

Отмечается, что это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тыс. новых дел о СВЧ. Сейчас в суд дошло лишь 5% дел.

