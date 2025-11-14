Он рассказал, что военные часто спрашивают у нардепов, что они делают, чтобы бороться с таким явлением, как СЗЧ.

Дезертирство со стороны отдельных бойцов все еще не редкость. И именно такие поступки, когда воины самовольно оставляют позиции (СОЧ, далее СЗЧ), подставляют собратьев и открывают путь врагу.

Об этом сказал в эфире Вечер.LIVE нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко. "Военные очень часто задают вопрос: "А что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать этих СЗЧ?"", - добавил нардеп.

Кроме того, Горбенко отметил, что солдаты на фронте почувствовали, что воевать стало легче, поскольку стало меньше бессмысленных приказов.

Он выразил мнение, что на фронте изменилась философия, заработала новая корпусная система и стало больше координации между подразделениями. Пехота работает с дроноводами, логистика улучшилась. Это, по словам нардера, дало ощущение, что командование услышало военных.

Проблема СЗЧ в Украине

На днях Офис Генпрокурора раскрыл впечатляющую статистику по СЗЧ. По его данным, даже за период 2022-2024 годы из армии сбежало меньше людей, чем за неполный 2025 год.

С января 2022 года до октября 2025 года в Украине открыли 255 тыс. дел по СЗЧ и еще 56,2 тыс. - по дезертирству. В целом 311 тыс. 327 уголовных производств.

В то же время только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тыс. дел по СЗЧ, в которых 9 тыс. человек получили сообщение о подозрении, а почти 7,7 тыс. производств было направлено в суд.

