Ежемесячно, в среднем, регистрируют 16 тысяч новых производств по СЗЧ.

Более 161 тыс. уголовных производств относительно самовольного оставления воинской части (СОЧ, далее СЗЧ) открыто за 10 месяцев 2025 года.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тыс. новых дел о СЗЧ. Сейчас до суда дошло лишь 5% дел.

В частности, как пишет ресурс, 161 461 дело за самовольное оставление воинской части (ст. 407 Уголовного кодекса) зафиксировано за 10 месяцев 2025 года. Это в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Количество дел, которое еще три года назад накапливалось в течение 12 месяцев, теперь фиксируется менее чем за две недели. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тыс. новых дел о "самоволке", тогда как в 2024 году таких было около 5 тыс. в месяц, в 2023-м - только 1,5 тыс., а в 2022 году - всего 6 тыс. за весь год", - говорится в сообщении.

В то же время, говорится, что несмотря на рекордное количество производств подозрение получили лишь 9,3 тыс. военных - это около 6% от всех зарегистрированных дел, а в суд дошли лишь 5%. Для сравнения, еще в 2022 году каждое пятое дело доходило до суда.

Ситуация с СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Офис Генпрокурора раскрыл статистику по СЗЧ. Отмечалось, что за период 2022-2024 годы из армии сбежало меньше людей, чем за 10 месяцев этого года.

А командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал, что официально в октябре в Украине самовольно оставили части 21 602 военных, и это рекордное количество. Он отмечал, что эти цифры - только официальные данные, на самом деле многие случаи СЗЧ или дезертирства не регистрируются.

