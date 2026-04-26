Военный пробыл в СЗЧ 2 года: как его наказал суд

Бывшего военнослужащего задержали в Стрые в феврале этого года.

Бывший военный Сергей С. не вернулся в воинскую часть еще в ноябре 2024 года. Стрыйский городской районный суд Львовской области вынес ему приговор, сообщает Zaxid.net.

Издание сообщило, что, как указано в материалах дела, в ноябре 2024 года Сергей С. не прибыл в воинскую часть. Он около двух лет находился в СЗЧ, пока в феврале 2026 года его не задержали в Стрые.

Бывший военный в суде признал свою вину и просил не наказывать его строго. Учитывая обстоятельства дела, судья Степан Сас признал Сергея С. виновным по ч. 5 ст. 407 УК и назначил 5 лет лишения свободы. Примечательно, что этот приговор можно обжаловать в апелляции.

Проблема СЗЧ в украинской армии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам военного Даниила Яковлева, почти треть мобилизованных или даже больше уходит в СЗЧ. Яковлев считает, что это большие цифры. Он рассказал, что в Украине недоукомплектование большей части подразделений произошло не из-за нехватки людей. Яковлев добавил, что есть такие подразделения, где в каждом "штат" заполнен на 20-30%, но штабной элемент в этих подразделениях такой же, как и боевой. Яковлев считает, что мобилизация улучшилась благодаря тому, что НАБУ, САП, СБУ, прокуратура начали работу с теми, кто пытается заработать на СЗЧ. Как он утверждает, в интернете даже есть расценки. Например, за помощь в побеге с полигона мобилизованному можно дать взятку в 15 тысяч долларов, из ТЦК – 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что журналист, публицист и старший сержант батальона "Серафимы" 104-й ОБр ТрО Павел Казарин назвал две причины, по которым военные самовольно покидают воинскую часть, то есть уходят в СЗЧ. Во-первых, это отсутствие четких сроков службы. Казарин поделился, что ребята, которые приходили добровольцами в 2022 году, просто выгорают. Во-вторых, по словам военного, не все мобилизованные даже попадают в армию. Он привел данные, что ежемесячно мобилизуют 30 тысяч человек, из которых 11 тысяч уходят в СЗЧ прямо из учебных центров.

