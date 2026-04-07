В Украине есть две группы людей, которые идут в СЗЧ, - военный

Отсутствие четко определенных сроков службы, истощение после многих лет боевых действий и другие факторы влияют на решение людей самовольно покидать воинские части.

Люди, которые самовольно покидают части, относятся к двум группам граждан. Об этом сообщил журналист, публицист и старший сержант батальона "Серафимы" 104-й ОБр ТрО Павел Казарин во время интервью с Яниной Соколовой.

В частности, его спросили об основной причине случаев самовольного ухода из украинской армии.

Отсутствие четких сроков службы

"Отсутствие сроков службы. Пятый год войны, очень активная фаза боев. Это все факторы, которые влияют на то, что ребята, которые даже могли бы прийти добровольцами в 2022 году, они просто выгорают", - отметил Казарин.

Военный добавил, что в его батальоне у сослуживца сейчас распадается брак из-за того, что жена устала более четырех лет ждать его со службы и видеть его лишь 30 дней в году. Он считает, что это не единичная ситуация.

"Брак оказался в кризисе. И ему очень тяжело. Я думаю, что он не единственный. Именно отсутствие сроков службы, возможности как-то планировать будущее, отсутствие ощущения, что время работает на тебя. Потому что ты можешь провести в армии 4-5 лет, но от этого не будет зависеть твоя зарплата, от этого не будет зависеть продолжительность твоего отпуска. Служба в армии не приносит тебе никаких бонусов, льгот для твоей семьи", - подчеркнул Казарин.

В то же время, по его мнению, если бы такие бонусы были введены, то, возможно, кто-то, опасаясь потерять накопленные бонусы, оставался бы, несмотря на усталость, в рядах ВСУ.

Не все мобилизованные попадают в армию

При этом есть еще одна категория людей, которые идут в СЗЧ, даже не попав полноценно в армию.

"У нас государство говорит, что мы ежемесячно мобилизуем 30 тысяч человек. Так, 30 тысяч, а из них 11 тысяч - уходят в СЗЧ из учебных центров. Около 10 тыс. уходят в СЗЧ из учебных центров, еще чуть больше тысячи человек уходят в СЗЧ в первые месяцы после прихода в бригаду, после того, как они закончили БЗВП и пришли в бригаду. До тысячи человек в месяц уходят в СЗЧ. А из тех 20 тысяч, что остаются, лишь 10 служат на боевых должностях", - отметил Казарин.

Также, по его словам, около 2 тысяч человек списываются из учебных центров или после окончания прохождения базовой общей военной подготовки, потому что иногда военно-медицинские комиссии "закрывают глаза" на хронические заболевания.

Он признает, что в Украине огромная проблема с мобилизацией.

"Масштабы мобилизации не решают проблему, а иногда, наоборот, становятся проблемой. Потому что из 20 тысяч, которые ежемесячно поступают в армию, 10 тысяч не способны выполнять боевые задачи. Они занимают тыловые должности и числятся в Вооруженных силах и даже могут не приносить никакой пользы, а государство ежемесячно тратит на них деньги", - подчеркнул Казарин.

Как сообщал УНИАН, по мнению командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, необходима ответственность на уровне законодательства для предотвращения самовольного оставления частей (СОЧ). Также он объяснил, что тормозит решение проблем с мобилизацией в Украине.

В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что "плохие командиры" - это вовсе не главная причина самовольного оставления части.

Кроме того, для преодоления проблемы самовольного оставления части (СОЧ) в украинской армии хотят ввести изменения в сроки службы пехоты и штурмовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: