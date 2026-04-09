Треть мобилизованных отправляется в СЗЧ: военный объяснил, почему так происходит

Он считает, что благодаря антикоррупционным мерам и задержанию взяточников наблюдается улучшение процессов мобилизации и сокращение числа уволенных по собственному желанию.

Большая часть мобилизованных в Украине уходит в СЗЧ, то есть самовольно покидает часть. Об этом в эфире День.LIVE сказал военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев.

"Очень много, почти треть или даже больше, уходит в СЗЧ из мобилизованных. Это очень большие цифры", – подчеркнул он.

Яковлев считает, что в Украине недоукомплектованность большей части подразделений не из-за нехватки людей. По его словам, нужно масштабироваться, объединять подразделения.

"У нас есть такие подразделения, где в каждом "штатка" заполнена на 20-30%, но штабной элемент в этих подразделениях бывает такой же, как и боевой", – подчеркнул военный.

По его словам, мобилизация также улучшилась благодаря тому, что Минобороны ввело механизм, когда подразделение может проводить БЗВП у себя.

"Это важно, когда военный, попадающий в армию, не идет на общую БЗВП, а идет в подразделение, где и будет служить. Это также дает гарантию, что если он пошел на дроны, то именно там и будет работать", – сказал Яковлев.

По его словам, сейчас в Минобороны разрабатывают изменения в области рекрутинга и подготовки без БЗВП, что должно улучшить ситуацию.

Яковлев считает, что сейчас мобилизация улучшилась благодаря тому, что НАБУ, САП, СБУ, прокуратура начали работу с теми, кто пытается заработать на уклонении от военной службы, ведь в Интернете есть даже расценки, в частности, что за помощь в побеге с полигона мобилизованному можно дать взятку в 15 тысяч долларов, с ТЦК – 5 тысяч долларов. По его словам, благодаря действиям правоохранительных и антикоррупционных структур по задержанию взяточников, теперь наблюдается сокращение СЗЧ.

Проблема самовольного оставления части в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, журналист, публицист и старший сержант батальона "Серафимы" 104-й ОБр ТрО Павел Казарин во время интервью с Яниной Соколовой отмечал, что люди, которые самовольно покидают части, относятся к двум группам граждан.

Он подчеркнул, что отсутствие сроков службы, пятый год войны, очень активная фаза боев. Это все факторы, которые влияют на то, что ребята, которые даже могли приходить добровольцами в 2022 году, просто выгорают.

Военный добавил, что в его батальоне у сослуживца сейчас распадается брак из-за того, что жена устала более четырех лет ждать его со службы и видеть его лишь 30 дней в году. Он считает, что это не единичная ситуация.

Казарин рассказал, что в Украине ежемесячно мобилизуют 30 тысяч человек, но из них около 10 тысяч уходят в СЗЧ из учебных центров, еще чуть больше тысячи человек уходят в СЗЧ в первые месяцы после прибытия в бригаду, после того как они закончили БЗВП и пришли в бригаду. Он сказал, что из тех 20 тысяч, которые остаются, лишь 10 тысяч служат на боевых должностях.

