До конца войны прах Столыпина останется в Киево-Печерской Лавре, – директор заповедника

Поступают соответствующие просьбы от людей, которые поддерживают Украину и европейские ценности и являются родственниками Столыпина.

До конца войны прах премьер-министра царской России Петра Столыпина трогать не будут. Он останется в Киево-Печерской Лавре по просьбе его потомков – проукраински настроенных россиян. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.

"В 2023 году поднимался вопрос о возвращении Столыпина Российской империи. Сейчас к президенту Украины обратился правнук Столыпина, который занимает проукраинскую позицию и изложил свои аргументы с просьбой все-таки не трогать Столыпина. По его мнению, он был реформатором, который пытался изменить Российскую империю, и сейчас существует такая негласная позиция, что это памятник, это место захоронения, и давайте до конца войны его не трогать", – сказал он.

По словам Остапенко, также поступают соответствующие просьбы от людей, которые поддерживают Украину, европейские ценности и являются родственниками Столыпина.

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Удар россиян по Лавре: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июня во время массированного обстрела столицы Украины Россия нанесла удар по Киево-Печерской Лавре с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Shahed".

По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона.

Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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