Согласно данным опроса, лишь 9% трудовых мигрантов хотят уехать из Украины навсегда.

Количество украинских трудовых мигрантов за рубежом в 2021 году составляет 1 млн 167 тыс., что на 11% больше, чем в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, обнародовав результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре этого года.

"Больше всего внешних трудовых мигрантов родом из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Херсонской и Львовской областей. С ростом масштабов внешней трудовой миграции мы видим, к большому сожалению, и увеличение доли тех, кто работает неофициально за границей: с 30% в 2019 году до 42,2% в 2021 году", - сообщила она.

По словам Мидловец, Закарпатская область демонстрирует также самый высокий уровень потенциальной трудовой миграции - 30% респондентов отметили, что уже нашли или планируют найти в ближайшее время работу за рубежом. Доля тех, кто никогда бы не хотел работать за рубежом, самой высокой является в Киевской области - 65%.

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Масштабы внутренней трудовой миграции почти вдвое меньше, чем внешней - 652 тысячи человек. Больше всего внутренних трудовых мигрантов родом из Сумской, Ривненской, Закарпатской, Херсонской и Винницкой областей.

По словам Мидловец, факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции: 66% внешних трудовых мигрантов и 60% внутренних трудовых мигрантов хотят заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов; 37% внешних трудовых мигрантов и 28% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты в Украине; 25% внешних трудовых мигрантов и 19% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу в желаемой сфере с достаточным уровнем оплаты в Украине; 22% внешних трудовых мигрантов и 26% внутренних трудовых мигрантов хотят получить новый опыт или впечатления.

В то же время, как показал опрос, только 9% внешних трудовых мигрантов хотят уехать из Украины навсегда.

*** Исследование по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов было проведено в сентябре-октябре 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens по заказу представительства Международной организации по миграции и Агентства ООН по вопросам миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Исследование проводилось путем национального репрезентативного опроса методом личного интервью. Опрошено 5 тыс. 228 респондентов. Выборка является репрезентативной для населения старшего 14 лет всех областей Украины и Киева, но не включает жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, согласно данным НБУ, за 8 месяцев 2021 года трудовые мигранты перевели в Украину 9,1 млрд долл., что на 19% больше, чем в прошлом году.

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Автор: Наталья Хаджи