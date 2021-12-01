В ГПСУ отмечают, что никаких выявлений групп незаконных мигрантов на границе с Беларусью, в т. ч. в районе Чернобыльской зоны, не было.

В Государственной пограничной службе Украины назвали фейком информацию о расстреле группы мигрантов в Чернобыльской зоне.

Как сообщается на сайте ГПСУ, в сети Интернет распространено видео, на котором якобы сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц.

"Отдельные ресурсы пишут, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Белоруссии через зону отчуждения. Также на видео видна надпись "PRILUKI", а само видео якобы записано 29 ноября", - говорится в сообщении.

"Эта информация не соответствует действительности и является фейковой. Никаких выявлений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т. ч. в районе Чернобыльской зоны, не было", - заявили в Госпогранслужбе.

Ситуация на границе с Беларусью

24 ноября Кабмин выделил 175 млн грн для усиления охранных мероприятий на границе с Беларусью

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией.

Автор: Инна Андалицкая