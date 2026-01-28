Верховной Раде предлагают вернуть украинцам выходные на праздники

Народный депутат Алексей Гончаренко пояснил, что подал соответствующий законопроект, потому что к нему поступило немало обращений от людей по этому вопросу.

В парламент Украины подан законопроект, который предусматривает возвращение украинцам выходных на праздники, как это было до полномасштабного российского вторжения. Законопроект №14403 от 26 января 2026 года подал народный депутат Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он объяснил, почему внес в Верховную Раду такое предложение.

В частности, народный депутат отметил, что гражданским лицам он предлагает установить выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Что касается военных, то народный депутат считает, что если в праздничные дни защитник был на службе, ему следует добавить выходные дни к ежегодному основному отпуску или предоставить компенсацию.

Гончаренко также объяснил, почему он подал такой законопроект. Как он отметил, во время рождественских праздников к нему поступило немало обращений от людей, которые не понимают, почему не сделать хотя бы один выходной день на Рождество или Новый год.

Нардеп отметил, что это логичный вопрос. Он добавил, что понимает, что в стране война, но люди истощены и хотя бы один дополнительный выходной с близкими мог бы дать им сил.

"Этот один день с близкими может дать им больше сил работать дальше, чем продолжать работу на износ", - написал Гончаренко.

Он призвал коллег прислушаться к людям и поддержать его законопроект.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 4 мая 2026 года. Решение о продлении военного положения поддержали 330 народных депутатов, а о мобилизации - 312 чиновников. Это уже 18-е голосование в парламенте. Каждый раз срок продлевается на 90 суток. Действующий срок должен был закончиться 3 февраля.

Также мы писали, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что первые наработки по подготовке к выборам будут представлены в феврале. Корниенко отметил, что рабочая группа по подготовке законодательных предложений уже провела два заседания. Он добавил, что были заслушаны конституционалисты, ученые, эксперты, а также состоялся обмен политическими мнениями. Поскольку спектр вопросов очень широк, по словам нардепа, было принято решение сформировать семь подгрупп, которые сейчас работают.

