В Раде рассказали, когда будут первые наработки по выборам в Украине

Он отметил, что сейчас идет работа в 7 подгруппах - привлекаются ученые и эксперты.

Первые наработки по подготовке к выборам в Украине будут представлены в феврале. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Он отметил, что рабочая группа по подготовке законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов во время военного положения или после его завершения, которую он возглавляет, работает: уже состоялось два заседания.

"Выслушали конституционалистов, ученых, экспертов, обменялись политическими мнениями. Увидели, что спектр вопросов очень широк, поэтому сформировали семь подгрупп, которые сейчас работают", - рассказал первый заместитель председателя ВР.

По его словам, в частности, в полузакрытом режиме из-за специфики вопроса обсуждается участие военнослужащих в избирательном процессе. При этом добавил, что подгруппы имеют задачу до конца января выработать предложения.

Он добавил, что непростой вопрос и по территориям, на которых могут проводиться выборы. Корниенко отметил, что в начале февраля состоится презентационное заседание, где каждая из подгрупп покажет свои наработки. Парламентарий добавил:

"К середине февраля будем иметь достаточно много материала, с которым можно будет двигаться дальше, как это будет решено на политическом уровне".

Возможность проведения выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2025 года председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Возглавил эту группу Александр Корниенко.

Стефанчук отмечал, что группа будет состоять из всех без исключения представителей фракций и групп. С привлечением всех коллег, представляющих гражданское общество, которые очень профессионально разбираются в вопросах организации выборов. С привлечением Центральной избирательной комиссии.

Спикер отметил, что рабочая группа будет отрабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны.

В частности, он упомянул о: вопросе голосования военнослужащих и их праве избираться; голосовании миллионов украинцев, которые сейчас находятся за пределами Украины; проведении выборов на временно оккупированных территориях страны; вопросе присутствия на выборах иностранных наблюдателей.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Он отметил, что выборы нужно проводить, потому что прошло много времени. Он также сказал, что в Украине "используют войну" якобы для того, чтобы не проводить выборы.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна провести выборы президента "как можно быстрее" после подписания мирного соглашения с РФ. Он отметил, что речь идет именно о выборах президента. По его словам, такое видение партнеров.

Также добавил, что, в частности, эти выборы хочет Россия, потому что надеется достичь политикой того, чего они не достигли войной.

