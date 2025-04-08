В некоторых случаях почтовые операторы могут допускать ошибки при отправке писем с повестками.

В Украине во время мобилизации повестки могут отправлять по почте, а нарушителей наказывают штрафами за уклонение. Тем не менее не все военнообязанные знают, что почтовые операторы могут допускать ошибки, из-за которых вручение повестки можно обжаловать. Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в комментарии для "Українське радіо".

Нарушения со стороны почтового оператора

"Как мы знаем, повестки разрешили отправлять по почте. Если сказать очень грубо, повестка считается врученной, даже если лицо ее не забрало. Должна проставляться соответствующая отметка на почтовом отправлении, когда она возвращается. Но, исходя из судебной практики, если действительно лицо не знало о существовании повестки, и это подкреплено доказательствами, фактически лицо не было уведомлено надлежащим образом о вызове в ТЦК. В таком случае суды такие штрафы отменяют и устанавливают, что не было надлежащего уведомления о самой повестке и, как следствие, о почтовом отправлении", - поделился он.

Кичко отметил, что в таком случае происходит нарушение со стороны почтового оператора, который поставил неправильно отметку. Он добавил, что военнообязанные могут доказать, что они не были надлежащим образом уведомлены о вручении письма.

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"Если почтальон некачественно выполнил свои обязанности и не пытался их выполнить, в таком случае мы рассматриваем несколько вариантов. Вам может не вложили сообщение о самом письме, а СМС-сообщения о поступлении почтового отправления сейчас отправляются очень редко. Поэтому я всегда советую своим клиентам проверять постоянный почтовый ящик, потому что надеяться на СМС-сообщения - это бесполезно. Чаще всего сообщение приходит в виде бумажки, в которой сказано, что вас ждет письмо от ТЦК в почтовом отделении. Но даже эту бумажку не всегда вкладывают в почтовый ящик", - объяснил адвокат.

Кичко подчеркнул, что не все отметки, которые проставляются в письмах с повестками, говорят о том, что призывник отказался от получения почтового отправления или отсутствовал по адресу места жительства.

"В случае, когда лицо отказывается от повестки или отсутствует по адресу места жительства, об этом проставляется соответствующая пометка на почтовом отправлении. Если эта пометка проставлена, в течение трех дней она возвращается в ТЦК и считается врученной. Но мы говорим только об этих двух отметках: "отсутствие по адресу места жительства" и "отказ от получения почтового отправления". Так определено постановлением 560, какая именно отметка утверждает о надлежащем вручении повестки. Очень часто ставят отметку "возвращается по истечении срока хранения". Если проставляется такая отметка, то можно уже говорить о том, что процедура вручения письма, его возврата и сама процедура оповещения военнообязанного нарушена", - заявил Кичко.

Адвокат рассказал в разговоре с журналистами, что сотрудники ТЦК в некоторых случаях видят неправильную отметку, но пытаются штрафовать за это. Тем не менее такой штраф считается противоправным.

"Впоследствии суды исследуют, какая отметка проставлялась, каким образом письмо доставлялось к военнообязанному, действительно ли он был уведомлен о его поступлении, и когда письмо вернулось", - сказал Кичко.

Адвокат подчеркнул, что не призывает людей умышленно игнорировать эти повестки. Тем не менее он советует обращать внимание на то, какие отметки проставляются в письмах.

Военнообязанные могут подтвердить, что письмо не вручалось

Также Кичко поделился, что военнообязанные могут подтвердить, что письмо не вручалось им. Для этого нужно связаться с оператором почтовой связи.

"Если вы абсолютно уверены, что бумажка вам в почтовый ящик не вкладывалась, а вы получили уведомление о штрафе или исполнительном производстве, вам нужно обратиться к оператору почтовой связи с адвокатским запросом или личным обращением и четко задать вопрос, как именно это отправление доставлялось, и как конечный получатель этого отправления был уведомлен о его поступлении... Если там будет несовпадение в самих отметках или несовпадение с тем, что лицо было уведомлено, это будет означать, что процедура была нарушена и штрафовать за неявку по этой повестке фактически противоправно", - заверил адвокат.

Кичко объяснил, что в случае, если призывник действительно не получал письмо и не был уведомлен о нем, с этим нужно разбираться с оператором почтовой связи, приобщать его ответ к исковому заявлению и ссылаться на него, как на доказывающий противоправность самого постановления о наложении штрафа.

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