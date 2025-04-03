В частности, заместитель руководителя ОП видит потребность во введении коротких контрактов и для мужчин, и для женщин.

В Украине надо менять ценностный подход относительно понимания необходимости службы в армии. Как передает корреспондент УНИАН, уверенность в этом выразил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса во время встречи с журналистами.

"Откровенно говоря, само слово "мобилизация" вызывает у меня определенное внутреннее неприятие. Мне сложно принять, почему людей нужно заставлять защищать свою страну - государство, народ, семью, дом, район, область... Наши реалии таковы, что от них никуда не деться. С севера, востока и юга мы окружены агрессивным соседом. Это долгосрочная реальность, в которой придется жить нашим детям, внукам и правнукам", - подчеркнул Палиса.

Он убежден, что подход должен быть таким, когда все должны служить в армии, потому что это общее дело.

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"Защита государства - это не только обязанность, прописанная в Конституции. Это то, что должно быть глубоко укоренено в системе. Моя идея такова: если ты претендуешь на работу в государственном секторе или планируешь получать зарплату из бюджета - ты должен пройти службу. Это касается и мужчин, и женщин. Речь идет об одном контракте - условно коротком - во время которого человек пройдет базовую общевойсковую подготовку, получит базовые знания, увидит все собственными глазами. Это поможет преодолеть страхи, которые часто возникают из-за нехватки информации", - подчеркнул Палиса, добавив, что человек сможет сам выбрать подразделение, в котором будет служить в резерве.

По его мнению, в Украине до сих пор наблюдается парадокс:

"Все любят ВСУ, все называют военных "нашими солнышками", но при этом можно услышать: "Мужчину не пущу". Почему? Потому что существует мысль: "Его там убьют. А кто будет кормить детей?". Или: "Все командиры - придурки, все это мясорубка". То есть есть много страхов и предубеждений, которые питаются из слухов или из дезинформации. Но когда и муж, и жена проходят по одному контракту, понимают, как все устроено на самом деле, - отношение меняется. Это уже другое восприятие".

"Контракт 18-24"

Также Палиса рассказал о собственной позиции по проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

"Это тестовый режим. Сначала пилотный проект был введен для четырех бригад Сухопутных войск, а также по одной бригаде Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты. Почему именно так? Мы хотели протестировать эту модель в контролируемом масштабе. Если сразу предоставить такую возможность всем, будет сложно отследить критические моменты, касающиеся выполнения обещаний, которые мы декларируем. Очень важно, чтобы это не выглядело как очередная "замануха", когда что-то обещают, но не выполняют. Должна быть четкая система ответственности и прозрачности", - отметил заместитель руководителя ОП.

По его словам, командир должен четко знать свои права и обязанности. То же касается военнослужащего по контракту. Должна быть откровенность и доверие.

"Если сразу привлечь 15-20 или даже 50 бригад, будет чрезвычайно сложно качественно промониторить процесс. Кроме того, есть проблема подготовки: на сегодня не все бригады способны самостоятельно проводить базовую общевойсковую подготовку. Им нужно время для наращивания возможностей - как с точки зрения количества инструкторов, так и материально-технической базы", - пояснил Палиса.

Он добавил, что речь идет об очень конкретных вещах - подъемники для стрельбищ, имитационные средства, техническую инфраструктуру и тому подобное. Предполагается постепенное расширение этой модели на большее количество бригад и охват более широкого круга подразделений.

Ротация военнослужащих ВСУ

На вопрос, созданы ли сейчас условия, при которых можно будет реально осуществить ротации тех военных, которые давно находятся на передовой, Палиса ответил, что сейчас ведется работа над соответствующим механизмом.

Как сообщал УНИАН, недавно член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о разработке Министерством обороны рекомендаций по механизму ротаций, который может стать альтернативой увольнению со службы или установлению четких сроков службы. По его словам, после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых в течение нескольких месяцев.

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