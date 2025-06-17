Есть предположение, что шрамы на его теле мог оставить российский врач.

Львовские врачи уже работают над удалением надписей "Слава России" и "Z" с тела вернувшегося из российского плена украинского воина. Фото его шрамов недавно облетело сеть.

Как рассказал в комментарии "Суспільному" руководитель реабилитационной программы "Неопалимые" Максим Туркевич, боец по имени Андрей оказался в плену РФ более 15 месяцев назад. У мужчины была осколочная травма паховой области, на операцию оккупанты повезли его с завязанными глазами:

"А потом он проснулся и увидел, что у него появились новые вещи на теле. Сначала почувствовал, а потом уже и увидел. Однозначно, он не видел, кто, что и как".

По мнению Туркевича, надписи выжгли на коже мужчины после операции. По его словам, это было сделано не паяльником или ножом, а медицинским электрокоагулятором.

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"И это точно сделано под общей анестезией. Это то, что можно сказать с точностью. Соответственно, это точно сделано оперирующим хирургом. Мы имеем предварительную информацию о том, кто теоретически мог быть оперирующим хирургом, но по состоянию на сейчас эта информация еще финально не является проверенной и подтвержденной", - добавил он.

Защитнику Украины уже сделали первую инъекцию полинуклеотидов, это должно запустить регенерацию кожи. После того, как ему сделают операцию, не связанную со шрамами, можно будет переходить к более "агрессивным" процедурам.

"Первая процедура у него была вчера, следующие несколько недель у него еще будут инъекции. После этого, ориентировочно через шесть недель, он уже будет переходить к более эффективному лечению с использованием лазеров", - пояснил он.

Туркевич верит, что российские надписи удастся удалить, однако этот процесс может занять от восьми до десяти месяцев:

"С медицинской точки зрения, мне с таким рубцом будет гораздо легче работать. Хуже, если бы это было вырезано ножом. У нас есть же пациенты со свастиками на лицах, которые вырезаны ножом. При том в таких условиях, что парня держали, а другие резали", - добавил он.

Зверства российского плена

Огромное количество возвращенных из России пленных рассказывают о физических пытках, включая побои резиновыми дубинками, электрошоками и бытовыми издевательствами.

Невидимые пытки включают принуждение петь патриотические песни РФ, стояние много часов, насильственное лишение сна и тому подобное.

Недавно в сети опубликовали снимок тела украинского защитника, на котором выжгли слова "Слава России" и символ российского вторжения "Z".

В украинской разведке подтвердили правдивость этого снимка. Отмечалось, что его сделал украинский врач.

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