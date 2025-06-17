В этой гробнице также были найдены различные тогдашние украшения.

Археологи обнаружили египетскую гробницу возрастом 4000 лет, в которой были захоронены останки 11 человек, среди которых были и дети. Об этом пишет Mirror.

"Эта необычайная находка является первой гробницей Среднего царства, датируемой 2040-1630 годами до н. э., которая была обнаружена в этой местности. Погибшие были расположены рядом, их головы были повернуты в разные стороны, как обнаружили исследователи проекта South Asasif Conservation Project", - добавили в материале.

Известно, что в результате наводнений были разрушены деревянные саркофаги и льняные повязки, но среди руин фигурки и украшения выдержали испытание временем.

Видео дня

Также археологи нашли два медных зеркала, одно из которых было украшено ручкой в форме лотоса, а другое имело изображение Хатор - почитаемая египетская богиня неба, женщин, плодородия и любви.

"Открытие первой гробницы Среднего царства в некрополе Южного Асасифа меняет его историю, включая Южный Асасиф в обширный некрополь Среднего царства в Фивах", - объяснила американский археолог-руководитель Кэтрин Блейкни.

В частности археологи обнаружили скелеты пяти женщин, двух мужчин и трех детей, относительно 11 члена семьи, то его пол неизвестен.

"Эта значительная находка изменила наше представление о прошлом Южного Асасифа. Ранее считалось, что захоронения происходили только во время 18-й, 22-й, 25-й и 26-й династий Древнего Египта, которые длились с 1550 до 525 года до н. э.", - добавили в Mirror.

По предположениям Министерства туризма и древностей Египта, гробницы, вероятно, принадлежали 12 самым влиятельным семьям региона. Подавляющее количество украшений было найдено среди женских останков. В то же время в одной из мужских гробниц нашли изысканное ожерелье.

Ожерелье составлено из 30 аметистовых бусин и двух агатовых бусин, которые окружают голову бегемота. Такое украшение символизировало высокий статус семьи, особенно мужчины.

"Это подтверждается символизмом бегемота, который считался олицетворением могущества реки Нил и часто хоронили вместе с умершими, чтобы защитить их в загробной жизни. Фигурки бегемотов часто находили в гробницах Среднего царства, и иногда их изображали как беременную богиню Таурет, которая символизировала плодородие и защиту", - объяснили в материале.

В частности Блейкни прокомментировала это украшение так:

"Такое мастерство подчеркивает культурную и художественную изысканность Среднего царства".

Сейчас американские исследователи готовы проводить дальнейшие раскопки в этом регионе, чтобы раскрыть больше тайн древнего захоронения и раскрыть особенности жизни во время Среднего царства.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее в поле в Норфолке на восточном побережье Англии нашли золотое "траурное кольцо" с выгравированными черепом и датой. Оказалось, что это кольцо связано с представителем британской знати, чье имя и дата смерти написаны на внутренней стороне золотого кольца.

Также сообщалось, что в Гватемале археологи обнаружили таинственный 3000-летний город цивилизации майя. Такой древний город назывался Лос-Абуэлос и находился недалеко от известной археологической достопримечательности Уаксактун, в департаменте Петен в Гватемале.

Вас также могут заинтересовать новости: