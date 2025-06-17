Белый дом подчеркнул его слова.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал людей срочно эвакуироваться из иранской столицы.

Заявление американского политика опубликовано в его социальной сети Truth Social. В нем он подчеркивает, что стране стоило согласиться на предложенную Вашингтоном сделку, поскольку она не может обладать ядерным оружием:

"Иран должен был подписать "сделку", которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!".

Официальная страница Белого дома в микроблоге X сделала репост этого сообщения, выделив желтым цветом слова о необходимости выезжать из Тегерана.

Видео дня

Война на Ближнем Востоке

Напомним, в апреле президент Трамп установил Ирану 60-дневный срок для возобновления переговоров по новой ядерной сделке.

13 июня, на 61 день после ультиматума Трампа, Израиль начал Operation Rising Lion - серию авиаударов и саботажа по ядерным, военным и ракетным объектам Ирана

Атаковали более 100 локаций, в том числе военные базы и ракетные комплексы. Сообщалось о гибели иранских генералов и ученых. Израиль сообщил, что нанес удар, чтобы затормозить ядерную программу и лишить Тегеран возможности создать оружие массового поражения.

В тот же вечер Иран запустил по Израилю баллистические ракеты и дроны-камикадзе, заявив об Operation True Promise III. ПВО Израиля сбила большинство угроз, однако была повреждена инфраструктура и пострадали люди.

Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор, хотя СМИ и сообщают о сигналах со стороны Тегерана о готовности к переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: