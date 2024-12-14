Если же человек проживает по другому адресу и не сообщил об этом государству, повестка все равно будет считаться врученной.

В октябре в Украине сократили сроки прибытия военнообязанных по повестке. Кроме того, несколько изменились нормативно-правовые акты относительно надлежащего вручения повестки и информирования лица о необходимости явиться в ТЦК и СП.

Адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко рассказал "РБК-Украина", считается ли сообщение на Viber законным способом оповещения о повестке и что будет, если его проигнорировать.

"Теперь в случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК (писем с повестками), работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами", - говорит он.

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В связи с этим, лицу могут отправить конверт в почтовый ящик, вручить его самостоятельно или же отправить смс-оповещение от оператора почтовой связи Укрпочты, в частности, на Viber.

"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня, даже в случае, если адресат не получит письмо, будет считаться, что он проинформирован должным образом", - объясняет юрист.

По его словам, эти новые правила регламентированы в соответствии с "Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвержденным постановлением Кабмина от 16.05.2024 г. № 560. Кроме того, правительство изменило сроки на прибытие в ТЦК и СП с 14 дней. Это семь дней, если лицо проживает в областном центре, и 10 - если в других населенных пунктах.

"Замечу, что каждый военнообязанный обязан сообщать об изменении фактического места жительства, поэтому военнообязанные (в том числе и ВПЛ) должны сообщать новый адрес своего места пребывания", - говорит Кушнаренко.

Если же человек проживает по другому адресу и не сообщил об этом государству, то ТЦК отправляют ему повестку на известный ему адрес. Повестка все равно будет считаться врученной, а человек - должным образом проинформированным.

"Нужно помнить, что за нарушение правил воинского учета, в частности относительно неуведомления об изменении места жительства, также предусмотрена ответственность", - добавил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

По словам юристов, гражданина Украины могут оштрафовать за неявку в ТЦК по повестке только при условии, что он сознательно проигнорировал повестку, которую вручили надлежащим образом.

Юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice рассказала, какие последствия ожидают лицо, которое не заберет повестку с почты.

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