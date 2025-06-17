Сообщается о пострадавших.

В результате массированного обстрела Украины получило повреждения общежитие Киевского авиационного института.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила исполняющая обязанности ректора КАИ Ксения Семенова. Уже известно о раненых, студентов и сотрудников переселяют из поврежденного здания. Больше деталей она пообещала предоставить утром:

"Остаток атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер. Быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда районной государственной администрации тоже была".

Обстрел Украины 17 июня

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью страна находится под массированной атакой, в которой российские оккупанты задействовали дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

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Только в Киеве известно о 16 пострадавших людях и последствиях ударов в шести районах города. Также во время атаки по естественным причинам умер гражданин Соединенных Штатов Америки.

Воздушные силы предупреждали о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К. По данным мониторинговых каналов, также захватчики вывели в Черное море носители ракет "Кинжал".

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