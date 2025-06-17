Они являются носителями крылатых ракет Х-55, Х-555 и Х-101.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины фиксирует активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Командования, два борта взлетели с российского аэродрома "Оленья", что в Мурманской области. Сейчас бомбардировщики совершают полет в юго-восточном направлении:

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Обстрелы Украины

Как известно, Ту-95МС - это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который используется Российской Федерацией для запуска крылатых ракет большой дальности. Именно с него регулярно осуществляются массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Видео дня

Одна из главных угроз этих бомбардировщиков - их способность запускать ракеты из глубины территории РФ, что делает невозможным прямое уничтожение самолета средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что западные разведки владеют данными о намерениях Москвы возобновить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Сейчас страна находится под ударом беспилотных летательных аппаратов, уже известно о разрушениях и пострадавших в Киеве.

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