Уже известно о 16 пострадавших.

В результате российской комбинированной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 16 человек, есть повреждения в 12 локациях столицы.

В 02:35 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram, что последствия фиксируют в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах города. Известно о 12 пострадавших людях:

"Наши спасатели делают все, чтобы минимизировать последствия. Сейчас опасность сохраняется. Фиксируются цели на подступах к Киеву. Также фиксируются новые группы вражеских дронов в других регионах, которые могут направляться на столицу. Сохраняется также ракетная опасность".

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 16 пострадавших, большинство - в Соломенском районе. Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районах.

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Кроме того, в частном секторе Голосеевского района и в районе Красного Хутора в Дарницком выключилась электроэнергия. Это случилось в результате срабатывания автоматики, на месте уже работают бригады энергетиков.

Массированный обстрел Украины 17 июня

Напомним, вечером российская захватническая армия запустила по Украине дроны-камикадзе. "Шахеды" пыталась сбить противовоздушная оборона, в столице слышали взрывы, мониторинговые каналы писали о большом количестве БПЛА в небе.

Впоследствии Воздушные силы предупредили об активности двух российских бомбардировщиков Ту-95МС из Мурманской области.

Кроме того, российские оккупанты подняли в воздух истребитель-перехватчик МиГ-31К. Уже вскоре военные сообщили о скоростных целях на Украину.

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