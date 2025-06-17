Справятся с этой задачей только самые внимательные.

Разнообразные визуальные головоломки и оптические иллюзии пользуются необычайной популярностью в Интернете.

Пользователи сети часто заинтригованы такими задачками. Хотя головоломки и кажутся сложными на первый взгляд, когда вы их решите, вы получаете удовольствие. Это также очень полезно, ведь умственные задачки улучшают память, концентрацию и внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Это задание протестирует ваши навыки тайм-менеджмента, наблюдательность, а также умение выделить нужную деталь в общей картине. Но справиться с ним смогут не все.

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Итак, ниже вы увидите изображение с десятками различных чашек. Все они, за исключением одной, наполнены кофе. Ваша задача – отыскать пустую чашку.

Но все не так просто. Помните, мы говорили, что это еще и тест на умение управлять временем? Так вот, на ответ у вас будет всего 6 секунд, так что действовать придется быстро.

Готовы? Время пошло!

Тик-так. Ваши 6 секунд на поиск пустой чашки подошли к концу. Если вам удалось найти ее за такой короткий промежуток времени, у вас талант. Заметить чашку было трудно не только из-за ограничения во времени, но и присутствия ярких цветов на изображении, которые могли сбить с толку.

Ответ:

Интересности от УНИАН

Почему бы не попробовать свои силы в оптической иллюзии, где нужно найти слово "буря"? Справиться надо всего за 6 секунд, поэтому советуем не медлить. Искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Также предлагаем вам интересную головоломку с числами. В ней надо найти число 639 среди сотни одинаковых чисел. И на это задание мы отвели 9 секунд.

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