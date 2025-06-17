Холодильник имеет отдельные секции с разным назначением.

В современном мире людям без холодильника было бы очень сложно жить, поэтому эта бытовая техника является необходимой для каждой кухни. Однако иногда люди могут использовать его неправильно, из-за чего продукты портятся быстрее. Об этом пишет Real Simple.

"Холодильник - это одно из важнейших мест для хранения продуктов, которое мы как общество часто используем неправильно. Существуют определенные нюансы в том, как мы размещаем продукты в холодильнике, и большинство людей не знают о методах, которые помогут сохранить продукты в максимальной безопасности", - подчеркнула магистр наук, диетолог, сертифицированный специалист по питанию и диетологии Рэйчел Гаргано.

Известно, что холодильник имеет отдельные секции с различным назначением, в частности дверцы и полки на них являются удобными, однако температура в них меняется из-за постоянного открывания. Если говорить о контейнере для овощей, то он предназначен для сохранения свежести продуктов, а полки в холодильнике тоже следует использовать по их назначению.

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Поэтому из-за того, что тепло поднимается вверх, верхняя полка холодильника теплее нижних.

"Эта полка должна быть зарезервирована для продуктов, которые уже приготовлены или готовы к употреблению, или которые не нужно разогревать при высоких температурах", - объяснила Гаргано.

Поэтому в Real Simple рассказали, какие продукты никогда не стоит хранить на нижней полке холодильника, ведь они больше подходят для верхней части.

Остатки

"Верхняя полка является самым безопасным местом в холодильнике, поскольку оттуда ничего не может вытечь, поэтому там следует хранить все, что уже было приготовлено, например, остатки пищи. Кроме того, поскольку верхняя полка обычно является наиболее заметным местом, вы реже будете забывать съесть приготовленные блюда и остатки пищи", - подчеркнула диетолог Дженнифер Николь Бианкини.

Яйца, сваренные вкрутую

Вареные яйца не стоит хранить вместе с сырыми, ведь из-за скорлупы может произойти перекрестное загрязнение вареных яиц. Поэтому стоит класть очищенные и неочищенные яйца на верхней полке холодильника, которые будут оставаться свежими до недели времени.

Вареный гарнир

Если у вас есть остатки риса, макарон или другой крупы, положите их на верхнюю, а не на нижнюю полку.

"Продукты, которые уже приготовлены или подготовлены для еды, имеют более высокий риск загрязнения, поэтому, когда вы храните их на верхней полке холодильника, они защищены от сырых соков или бактерий, которые могут вытекать из таких продуктов, как сырое мясо", - объяснила Бианкини.

Приготовленные мясные продукты

"Полностью приготовленные мясные продукты, такие как бекон или колбаса, можно хранить на верхней полке. Сырое мясо и птица должны храниться в холоде, отдельно от других продуктов, на нижней полке. Мы не хотим, чтобы сок из сырого мяса капал на продукты, которые мы не будем готовить", - подчеркнула Гаргано.

Зелень

По словам Бианкини, зелень стоит хранить в виде букета в небольшом стакане или банке с водой. Она будет хорошо храниться на верхней полке холодильника, однако стоит менять воду каждые два дня и при необходимости обрезать стебли зелени.

Выпечка

"Выпечка, которая требует охлаждения, такая как пироги или тортильи, должна храниться на верхней полке", - добавила Гаргано.

Ягоды

По словам экспертов, ягоды не нужно хранить в самой холодной части холодильника. Идеальным местом хранения для них будут средняя или верхняя полки.

Готовые блюда

Наборы для салатов, пакеты с закусками, суши и другие готовые к употреблению блюда стоит хранить на верхней полке вместе с другими остатками пищи.

Приправы

Любые приправы можно хранить на верхней полке холодильника, особенно те, которым не обязательно нужен холод. В частности речь идет об ореховом и семенном масле, тахини, уксусе и других.

Другие советы экспертов

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