Он говорит, что Тегеран должен был пойти на это раньше.

Иран готов обсуждать с Израилем деэскалацию войны, хотя страны и продолжают обмениваться массированными ударами.

Об этом перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни на саммите лидеров G7 заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает Bloomberg. На вопрос журналиста, хочет ли Тегеран работать над решением конфликта, американский лидер ответил "да":

"Они хотели бы поговорить, но должны были сделать это раньше. Это больно для обеих сторон, но я бы сказал, что Иран не выиграет эту войну".

В то же время Трамп отказался отвечать на вопрос, стоит ли ждать большей военной вовлеченности Америки в эту войну.

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Вчера The Wall Street Journal писала, что Иран подает сигналы о желании деэскалации и восстановления "ядерных" переговоров с Америкой, если Вашингтон не присоединится к израильским атакам. По данным источников Reuters, Тегеран передал это сообщение через Катар, Саудовскую Аравию и Оман.

В то же время иранское агентство Mehr, ссылаясь на высокопоставленного чиновника службы безопасности, писало, что Тегеран готов ответить на израильские обстрелы "серьезным ударом".

Война между Ираном и Израилем

В последние дни происходит активная военная конфронтация между Ираном и Израилем. Новые военные действия начались 13 июня с массированных израильских авиаударов по военным, ядерным и инфраструктурным объектам в Иране.

Тегеран ответил на обстрел запуском десятков баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, однако Израиль продолжил наносить удары, в том числе и по заводам по производству оружия.

Тегеран заявляет о гибели 224 человек, Израиль - о гибели 24, еще 592 получили ранения в результате этих обстрелов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна пошла на операцию "Rising Lion", поскольку столкнулась с неизбежной угрозой ядерного уничтожения.

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