Рассказываем, кого не могут мобилизовать в ряды ВСУ согласно украинскому законодательству.

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине продолжается мобилизация - ее срок продлен до 9 мая 2025 года. Но призывают на военную службу не всех - некоторые категории граждан, даже военнообязанных, освобождены от призыва. Рассказываем, кто не подлежит мобилизации по новому закону о мобилизации.

Кто не подлежит мобилизации с 1 апреля

Правила мобилизации для граждан Украины в апреле 2025 года остаются прежними и регулируются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе указаны условия, при которых можно получить освобождение от службы (временное или постоянное).

Среди тех, кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону 2025, выделяют такие категории:

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достигшие предельного возраста службы (это 60 лет);

женщины, которые не являются военнообязанными;

имеющие проблемы со здоровьем, инвалидность, которых ВВК признала непригодными для службы в армии (список заболеваний, с которыми не призывают, указан в приказе Минобороны N402);

имеющие отсрочку от призыва, основания для которой могут быть разными - не призывают студентов на очной форме обучения, тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или имеет весомые семейные причины (трое малолетних детей, к примеру), которые позволяют получить отсрочку, и другие;

имеющие бронь от мобилизации - их не могут призвать во время действия брони.

Отметим, что все условия, по которым не могут мобилизовать (даже если человек военнообязанный), прописаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 25 этого же документа указано, кто из военнообязанных может получить бронирование.

Не подлежат призыву и те, кто был исключен из воинского учета по какой-либо другой причине (например, отказался от украинского гражданства).

Напомним также, кого не мобилизуют до 25 лет в Украине - это призывники до 25 лет, у которых в военно-учетном документе (приписном к участку) прописан статус призывника. Попасть на службу они могут лишь по собственному желанию (к примеру, если подпишут "Контракт 18-24").

До 25 лет могут призвать, если человек считается военнообязанным (например, имеет военную специальность, военный опыт, опыт службы в армии) - этот статус также указывают в военно-учетном документе.

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